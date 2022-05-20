بعد غيابهم عن العرض الخاص.. أبطال فيلم “فارس” يحتفلون في يومه الأول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حضر نجوم فيلم “فارس”، أمس، اليوم الأول لعرضه للجمهور، بإحدى السينمات الكبرى في القاهرة، واحتفلوا في وجود عدد من أصدقائهم الفنانين.

واحتفل الفنان أحمد زاهر مع زوجته هدى زاهر وأبطال الفيلم منة فضالي، ملك أحمد زاهر، عابد عناني، أحمد صفوت، والمؤلف حسام موسى، والمخرج رؤوف عبدالعزيز.

كما حضر نجوم الوسط الفني حميد الشاعري، مصطفى قمر ونجله تيام قمر، لقاء سويدان وابنتها جومانا، فرح الزاهد، الشاعر تامر حسين، الملحن إسلام زكي، الموزع الموسيقي جلال فهمي، هيثم نبيل، نورين كريم، دنيا سامي، ومي دياب.

وكان أبطال العمل قد غابوا عن عرضه الخاص، الذي أقيم أول من أمس الثلثاء، حيث يحضر النجم حسين فهمي فعاليات مهرجان كان السينمائي، بينما لم يكشف أحمد زاهر ومنة فضالي وملك أحمد زاهر عن سبب غيابهم.

كما غابت الفنانة إيمان العاصي بعد الأزمة التي حدثت أخيراً، حيث هددت باللجوء إلى القانون بعد طرح أغنية “أنا تمام” مع مطرب الراب شاهين.

ونشرت عبر خاصية “ستوري” في حسابها عبر “إنستغرام” صورة لإحدى الصفحات عبر “فايسبوك”، والتي تنتحل شخصيتها، وعلّقت قائلة: “هذه ليست صفحتي وهذه الأغنية لا تخصني، شكراً”.

وأضافت بعدها: “هذه الصفحة تستغل اسمي وتكذب على الناس بهدف التربّح، وهذه الأغنية ليست ملكي ولا هذا صوتي الذي سجلته مع الشركة والفنان، ولا أعلم مَن الذي ركّب الصوت على الفيديو، الفنان أم الشركة، والصفحة تساعدهما على التعدي على حقوقي، وحقي سآخده بالقانون”.

وتدور قصة الفيلم حول تورط فارس، الذي يُجسّده أحمد زاهر، في قضية قتل مع وعد، التي تقوم بدورها إيمان العاصي، والتي ارتكبها رجل الأعمال رشيد السيوفي، الذي يؤدي دوره حسين فهمي، وينتهي بالانتقام من رجال الأخير والقبض على رجل الأعمال.

فيلم “فارس” من بطولة أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، عابد عناني، باميلا الكيك، منة فضالي، وضيف الشرف صلاح عبدالله، وتأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.