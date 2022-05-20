إدوارد يعلن اعتزال الظهور في البرامج نهائيًا.. هل الضرائب السبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان إدوارد، امتناعه عن الظهور كضيف في البرامج التلفزيونية، مكتفياً بتقديم برنامجه “القاهرة اليوم” المذاع عبر قناة “ألفا”.

وقال خلال تقديم حلقة أمس: “احترامي لهذا البرنامج جعلني أتخذ قراراً غريباً جداً، هو أنني لن أظهر في أي برنامج آخر سواه”.

وأضاف: “سعيد جداً ببرنامج “القاهرة اليوم”، وحتى وجودي كممثل، ضيفاً في برنامج لن أفعله، لأنني أحببت هذا البرنامج ووجودنا فيه وتفاصيله كافة”.

وتابع: “أشكر المشاهدين أولاً على أننا حافظنا على بعضنا بعضاً كل هذه السنوات، وأشكر العاملين وراء الكاميرا والمذيعين والعاملين السابقين في القناة، وإدارتها هنا وفي السعودية وبيروت، وفعلاً اليوم خبرة تتعلم منها مدى الحياة”.

وتوقع الجمهور، أن هذا القرار بسبب فرض رسوم ضريبية على ظهور الفنانين بالبرامج، لكنه أوضح تفاصيل هذا القرار كافة خلال برنامجه.

يذكر أنّ إداورد، شارك في موسم دراما رمضان الماضي 2022 من خلال مسلسل “ملف سري”، من بطولة هاني سلامة، عائشة بن أحمد، شيرين، ماجد المصري، نضال الشافعي، صبا الرافعي، دنيا عبد العزيز، محسن محيي الدين وإيهاب فهمي ورحمة حسن ودينا ومادلين طبر وكارولين عزمي، ونبيل عيسى، نور محمود، مهند حسني، عمر زكريا، محمود حجازي، والمسلسل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.