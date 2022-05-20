نسخة كورية من مسلسل “لا كاسا دي بابل”.. “نتفلكس” تشوّق الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت شبكة “نتفليكس” العالمية الفيديو الدعائي الثاني للنسخة الكورية من مسلسل “لا كاسا دي بابل”، تحت عنوان “سرقة الأموال: كوريا – المنطقة الاقتصادية المشتركة”، قبل عرضه على المنصة في 24 حزيران (يونيو) المقبل، وفقاً لموقع “فاريتي” الأميركي.

ويقدم الإعلان التشويقي للعرض الجديد المكون من 12 حلقة، لمحة عن طاقم الممثلين الذي يضم نجوماً مثل الممثل بارك هاي سو، والممثلة يونجين كيم، وجيون جونغ سيون. وبدلاً من قناع سلفادور دالي المميز المستخدم في “لا كاسا دي بابل”، يستخدم العرض الجديد قناع هاهويتال الكوري التقليدي.

وتسلط النسخة الكورية من المسلسل الضوء على قضية سرقة أموال الدولة بطريقة مختلفة في ظل علاقات البلاد المنفصلة بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، ومشاركة فريق متنوع في عملية التفاوض مع العصابة.

ويذكر أن مسلسل “لا كاسا دي بابل” بنسخته الإسبانية انتهى العام الماضي بعد خمسة مواسم. وتمحور حول العقل المدبّر الإجرامي الغامض المسمى البروفيسور وطاقمه من اللصوص أثناء محاولتهم سرقة دار سك العملة الملكية الإسبانية.

ويشار إلى أن منصة “نتفليكس” قررت إنتاج مسلسل منفصل عن إصدارها الناجح الشهير، يحكي عن قصة حياة برلين الشخصية المفضلة لمحبي السلسلة الإسبانية.