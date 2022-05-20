دوا ليبا تنضم إلى نجوم فيلم “باربي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت صحيفة “الديلي ميل” عن الانضمام المغنية العالمية دوا ليبا والممثلة الأميركية سيرشا رونان إلى فريق عمل فيلم “باربي”.

وذكرت الصحيفة أن تفاصيل الفيلم لم تكتمل بعد إلا أن المؤكد هو مشاركة مجموعة من أكبر نجوم هوليوود. وأشارت إلى أن الفيلم المنتظر للمخرجة غريتا غرويغ من بطولة الممثلة الأسترالية مارغوت روبي التي تقوم بدور باربي، ورايان جوسلينغ الذي يقوم بدور كين.

وذكر موقع “ذا صن” البريطاني أن المغنية دوا ليبا كانت أبدت اهتماماً بالسينما مثل الموسيقى، وبخاصة بعد أدائها المميز في فيلم Argylle الذي وضعها في محط أنظار هوليوود.

وأكدت المواقع الأجنبية أن فيلم “باربي” سيمثل طفرة في مسيرة دوا ليبا، لأن هوليوود متشوقة للغاية لرؤية الفيلم الأخير.

وعن الفيلم المنتظر، قال صانعو العمل: “يحب الناس الأشياء المألوفة، واسم باربي واحد منها، لكن هدفنا هو أن نقدم عملاً مختلفاً تماماً عما يفكر به الجمهور”.

وأضاف الشريك المنتج للفيلم، جوزي ماكنمار: “تعّد باربي شخصية مشهورة ومعروفة للغاية، سيعتقد الجمهور أنه يعرف ما سيدور، لكن المخرجان سيعبثان بتخيلاته، ولا يمكننا الانتظار لصدور هذا الفيلم”.