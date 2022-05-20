إد شيران يستقبل مولودته الثانية في سرية تامة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تفاجأ متابعو الفنان العالمي إد شيران بعدما أعلن عبر حسابه في تطبيق “انستغرام” من دون سابق إنذار وصول طفلته الثانية من زوجته شيري، بعد فترة قصيرة من ولادة طفلته الأولى.

ونشر شيران صورة لجوارب الطفلة الصغيرة وأرفقها بتعليق: “أردت أن أعلمكم أننا رزقنا بطفلة جميلة أخرى. كلانا وقع بحبها بشدة وإننا سعيدان للغاية بعائلتنا المكونة من أربعة أفراد”.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الخبر السعيد وامتلأت خانة التعليقات بالمباركات ورسائل التهنئة. ولم يكشف إد شيران بعد عن اسم مولودته الجديدة.

ويشار إلى أن إد شيران نشر صورةً مماثلة عندما رزق بطفلته الأولى، وعلّق: “رسالة سريعة مني، حيث إن لدي بعض الأنباء الشخصية التي أريد أن أشاركها معكم… في الأسبوع الماضي وبمساعدة فريق طبي ممتاز للتوليد، وضعت شيري ابنتنا الجميلة ليرا انتاركتيكا سيبورن شيران، لقد وقعنا في حبها تماماً، الأم والطفلة بصحة جيدة ونحن نشعر بسعادة بالغة”.

وفي سياق آخر، فاز شيران بجائزة “الأغنية التي تم تقديمها أكبر عدد من المرات” عن أغنيته التي حققت نجاحاً ساحقاً “عادات سيئة” وذلك ضمن جوائز إيفور نوفيلو الموسيقية.