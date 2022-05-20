هاني سلامة يكشف عن عودته إلى السينما بعد طول غياب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: واصل الفنان هاني سلامة الرد على أسئلة متابعيه عبر “إنستغرام”، وكشف سبب غيابه عن السينما، ورأيه في السوشيال ميديا.

وقال في فيديو عبر “إنستغرام” إن زوجته وعائلته هم الداعمون له في الوسط الفني بجانب أصدقائه، مشيراً إلى أن معظمهم من خارج الوسط الفني.

وأضاف: “السوشيال ميديا مهمة للفنان، ولكن سلبياتها تتفوق على إيجابياتها، ولكنها ضرورية”.

وأكّد أن بريق السينما هو الأهم والأجمل في المجال الفني بشكل عام، موضحاً: “إن شاء الله ربنا يسهل، هناك أفكار كثيرة مختلفة للسينما منها رومانسية، وأعمل عليها، وإن شاء الله تعجبكم”.

وأشار إلى أن مشاركته في الإخراج أو التأليف أمر ليس مطروحاً خلال الفترة الحالية، مؤكداً أن ذلك يتطلب دراسة وممارسة، ولا تتوافر فيه الشروط التي تجعله يؤلف أو يخرج.

وعن أقرب الأعمال إليه خلال مسيرته، قال: “أرى دائماً أن فيلم “المصير” هو الأفضل لأسباب كثيرة، ليس فقط لجودة الفيلم أو عظمة إخراجه أو حمله اسم يوسف شاهين، ولكنه كان أولى خطواتي بالمجال الفني، وبداية تعرفي إلى المهنة بشكل عام”.

وكان سلامة قد حقق نجاحاً كبيراً في رمضان الماضي بمشاركته ببطولة مسلسل “ملف سري” مع عائشة بن أحمد، إدوارد، نضال الشافعي، كارولين عزمي، شيرين، قصة وسيناريو محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي، وإنتاج “فنون مصر”، ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.