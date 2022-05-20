شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا وحسين الجسمى وصابر الرباعى وعاصي الحلانى ينعون سمير صبري: خسارة كبيرة للعالم العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة اللبنانية إليسا، عن حزنها الشديد لوفاة الفنان القدير سمير صبري، الذى وافته المنية، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد صراع مع مرض القلب، مؤكدة أن رحيله خسارة كبيرة لمصر والعالم العربي.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر: "خسارة كبيرة لمصر والعالم العربي برحيل الفنان المبدع سمير صبري، تعازي الحارة لعائلة الفنان العظيم وكل محبيه وللشعب المصري والعربي عموما"، كما نعاه أيضًا المطرب اللبناني عاصي الحلاني، قائلا: "خبر محزن رحيل الفنان الكبير والصديق سمير صبري، إنا لله وإنا إليه راجعون، أتقدم من عائلته ومن أهلنا في مصر بأحر التعازي والمواساة راجين من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.. البقاء لله".



اليسا

من جانبه قال المطرب اللبناني راغب علامة: "الرحمة لروح الفنان الكبير سمير صبري والعزاء لكل العالم العربي برحيله، من يعرف سمير صبري عن قرب يعلم معنى خسارة شخصية فنية عظيمة مثله، إنّا لله وإنّا اليه راجعون.. البقاء لله"، فيما كتب المطرب الإماراتي حسين الجسمي: "رحم الله الفنان سمير صبري وأسكنه فسيح جناته، تعازينا الحارة لأسرته ومحبيه ولأهلنا في مصر والوطن العربي".



عاصي الحلاني

ونعاه المطرب التونسي صابر الرباعي، قائلا: "الله اكبر وإنا لله وإنا إليه راجعون، وداعا فناننا الكبير سمير صبري، كنت محظوظا لما قابلته مؤخرا في القاهرة وتواعدنا باللقاء مجددا، لكن قدر الله كان أسرع و رحل عنا، رحمك الله ورزق عائلتك والوسط الفني الصبر والسلوان"، بينما نعته المطربة اللبنانية نجوى كرم، قائلة: "منعزّي مصر الحبيبة والشعب المصري الحبيب بوفاة الممثل القدير المواكب للعمالقة سمير صبري، ان شاء الله مثواه الجنّة".



الجسمي

ويشيع جثمان الفنان الكبير سمير صبرى غدا السبت بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، على أن يتم دفنه بمقابر الأسرة بمحافظة الإسكندرية.

وتوفى الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد فنادق القاهرة عن عمر ناهز 86 عاما ، وتم إبلاغ أسرته، وجاءت وفاته بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، وأكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.



راغب علامة

وحرص على زيارة الفنان الكبير سمير صبرى خلال فترة تواجده بالمستشفى، الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والفنانة الكبيرة ميرفت أمين، والفنانتان إلهام شاهين ودنيا سمير غانم، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية.

وكان آخر ظهور على الشاشة للفنان الكبير سمير صبرى مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضى، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية فى عدة أفلام منها " 2 طلعت حرب" للمخرج مجدى أحمد على، ومن قبله "ديدو"، من بطولة كريم فهمى وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت، و"محمد حسين" مع النجم محمد سعد، و"المشخصاتى الجزء الثانى" مع الفنان تامر عبد المنعم.



صابر الرباعي