شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى تنعى سمير صبرى: فقدت أخا عزيزا وصديقا من بدايتى الفنية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة نادية الجندى، على نعى الفنان الراحل سمير صبرى، الذي وافته المنية، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 86 عامًا بعد صراع مع المرض، حيث استعادت ذكرياتها ومواقفها معه خلال مسيرتها السينمائية، ومنها دورهما معًا في فيلم "بمبة كشر".

وشاركت الفنانة نادية الجندى، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، مجموعة صور لها مع الفنان الراحل سمير صبرى، وعلقت عليها: "بنعني بكل الأسي والحزن الفنان الكبير سمير صبري زميلي وصديق مشواري الفني".



حساب نادية الجندى على انستجرام

وأضافت: "فقدت أخر عزيز وصديق من بدايتي الفنية في السينما، في فيلم "بمبة كشر" وعمل الدور ببراعة، سمير له معزه خاصة عندى ورفيق الدرب من بداياتي واستمرت صداقتنا مستمرة وظهرت معاه في برامجه".

وأكدت: "دايماً كنت بستشيره في اختيار أدواري وكان فنان ملتزم بيعشق عمله وبيدقق في كل صغيرة وكبيرة وبيتعمق في كل دور بيعمله واشتغلنا مع بعض مره أخري في الدراما في مسلسل ملكة في المنفى وعمل دور من أهم الأدوار، وكنا بنتكرم سوياً العام الماضي في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وكنت سعيدة أني معاه".



الفنان سمير صبرى ونادية الجندى فى احد اعمالهم الفنية معا

واختتمت تدوينتها: "في كل المواقف كان بيقف جنبي وعمره ماترك أي فنان في أي محنه له أو مرض، بجد أنا حزينة جداً من كل قلبي علي فراقه، والفنان الحقيقي لا يموت وأعماله بتفضل باقيه مدي الحياه، البقاء لله الله يرحمه، ويصبر كله محبيه".



سمير صبرى ونادية الجندى

توفى الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد فنادق القاهرة عن عمر ناهز 86 عاما ، وتم إبلاغ أسرته، وجاءت وفاته بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، وأكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.



الفنان سمير صبرى ونادية الجندى

وحرص على زيارة الفنان الكبير سمير صبرى خلال فترة تواجده بالمستشفى، الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والفنانة الكبيرة ميرفت أمين، والفنانتان إلهام شاهين ودنيا سمير غانم، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية.

وكان آخر ظهور على الشاشة للفنان الكبير سمير صبرى مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضى، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية فى عدة أفلام منها " 2 طلعت حرب" للمخرج مجدى أحمد على، ومن قبله "ديدو"، من بطولة كريم فهمى وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت، و"محمد حسين" مع النجم محمد سعد، و"المشخصاتى الجزء الثانى" مع الفنان تامر عبد المنعم.