شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدي وأحمد آدم ومحمد إمام ونهال عنبر ينعون سمير صبري: عشرة عمر وحبيب كل الأجيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النجم محمد هنيدي، الفنان الراحل سمير صبري، الذى وافته المنية اليوم الجمعة، بعد صراع مع مرض القلب عن عمر يناهز 86 عامًا، حيث كتب عبر حسابه على تويتر: "البقاء لله في الأستاذ الكبير سمير صبري.. إنا لله وإنا إليه راجعون".



هنيدي

كما نعاه أيضا النجم محمد إمام، الذى كتب عبر حسابه على تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله في الفنان الكبير سمير صبري"، وأيضا الفنان الكبير أحمد آدم، الذى كتب عبر حسابه على فيس بوك: "وداعا يا حبيب كل الأجيال.. وداعا سمير صبري.. الله يرحمك ويحسن إليك"، والفنان طارق لطفي، الذى كتب عبر حسابه على انستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة الفنان الجميل الأصيل سمير صبري".



آدم

من جانبها ودعت الفنانة نهال عنبر، الفنان القدير الراحل، وكتبت عبر حسابها على انستجرام: "وداعا الفنان القدير والصديق العزيز وعشرة العمر الفنان العظيم سمير صبري، نسألكم الفاتحة والدعاء".



محمد إمام

ويشيع جثمان الفنان الكبير سمير صبرى غدا السبت بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، على أن يتم دفنه بمقابر الأسرة بمحافظة الإسكندرية.

وتوفى الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد فنادق القاهرة عن عمر ناهز 86 عاما ، وتم إبلاغ أسرته، وجاءت وفاته بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، وأكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.



نهال عنبر

وحرص على زيارة الفنان الكبير سمير صبرى خلال فترة تواجده بالمستشفى، الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والفنانة الكبيرة ميرفت أمين، والفنانتان إلهام شاهين ودنيا سمير غانم، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية.

وكان آخر ظهور على الشاشة للفنان الكبير سمير صبرى مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضى، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية فى عدة أفلام منها " 2 طلعت حرب" للمخرج مجدى أحمد على، ومن قبله "ديدو"، من بطولة كريم فهمى وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت، و"محمد حسين" مع النجم محمد سعد، و"المشخصاتى الجزء الثانى" مع الفنان تامر عبد المنعم.