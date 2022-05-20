شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبرى يحتفل بآخر عيد ميلاد فى حياته مع نيللى وجمال سليمان وبشرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الحزن الشديد يعيشها الوسط الفني، برحيل الفنان القدير سمير صبري، الذى وافته المنية اليوم الجمعة، بعد صراع مع مرض القلب عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد مشوار فني قدم فيه العديد من الأعمال الفنية الناجحة التى ستبقى في وجدان الكثير من الجماهير.

الفنان الراحل سمير صبرى، كان يتمتع بحب الجميع خاصة زملائه الفنانين والإعلاميين، وهو ما ظهر خلال الاحتفال بآخر عيد ميلاد له، الذى أقيم يوم 27 ديسمبر الماضي وهو نفس يوم ميلاده، بحضور كوكبة من ألمع النجوم المصريين والعالم العربى، على رأسهم الفنانة الكبيرة نيللى، الفنان جمال سليمان، الفنانة بشرى، والإعلامية بوسى، وغيرهم كثيرين.

ويشيع جثمان الفنان الكبير سمير صبرى غدا السبت بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، على أن يتم دفنه بمقابر الأسرة بمحافظة الإسكندرية.



الراحل سمير صبري مع جمال سلمان

وتوفى الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد فنادق القاهرة عن عمر ناهز 86 عاما ، وتم إبلاغ أسرته، وجاءت وفاته بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، وأكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.

وحرص على زيارة الفنان الكبير سمير صبرى خلال فترة تواجده بالمستشفى، الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والفنانة الكبيرة ميرفت أمين، والفنانتان إلهام شاهين ودنيا سمير غانم، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية.

وكان آخر ظهور على الشاشة للفنان الكبير سمير صبرى مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضى، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية فى عدة أفلام منها " 2 طلعت حرب" للمخرج مجدى أحمد على، ومن قبله "ديدو"، من بطولة كريم فهمى وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت، و"محمد حسين" مع النجم محمد سعد، و"المشخصاتى الجزء الثانى" مع الفنان تامر عبد المنعم.



النجوم في عيد ميلاد سمير صبري



سمير صبري فى آخر احتفال بعيد ميلاده



عيد ميلاد الفنان سمير صبرى