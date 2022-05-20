شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى تحيى حفلاً غنائياً على مسرح أوبرا دمنهور.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى الفنانة مروة ناجى حفلا غنائيا على مسرح أوبرا دمنهور، اليوم الجمعة، ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب فى دار الأوبرا المصرية بفروعها بالمحافظات.

وكانت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، نظمت مؤخراً حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، شاركت فيه الفنانة مروة ناجى ونجوم الأوبرا.

كما شاركت بالحفل عازفة الكلارينت المتميزة الفنانة هدى حسنى، وتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختارة لروائع زمن الفن الجميل بدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى"بهية" أداء الفرقة الموسيقية، كان عندى غزال.. سمرة يا سمرة أداء الفنان خالد حماد، من الباب للشباك.. من حبى فيك يا جارى أداء الفنانة هيام محمد، اللى يهواك أهواه، سواح أداء الفنان محمد الخولى.

وبالفاصل الثانى من الحفل قدمت عازفة الكلارينت هدى حسنى قلبى دليلي"، ثم التقى جمهور الأوبرا ب وصلة غنائية مع الفنانة مروة ناجى حيث شدت بمجموعة من أجمل الأغنيات منها فى يوم وليلة، على رمش عيونها، قال جانى بعد يومين،الأروام موعود، قلبى ومفتاحه كما قدمت رائعة كوكب الشرق"أم كلثوم" حيرت قلبى معاك وأختتم نجوم الأوبرا الحفل بأغنية" حلوة بلدى السمرة".

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى قد تم تأسيسها فى الموسم الفنى لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة، وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.