عادل امام ينعي سمير صبري بهذه الكلمات

كتب امير فتحي في الجمعة 20 مايو 2022 05:43 مساءً - حرص الفنان المصري عادل امام على نعي زميله الفنان سمير صبري الذي رحل اليوم الجمعة عن عالمنا بعد صراع مع المرض.
ونشر عادل امام صورا له مع سمير صبري وذلك عبر حسابه على انستغرام وعلق عليها كاتبا: “وداعا الفنان الكبير سمير صبري مع السلامة يا صديقي .. اللهم ارحمه و اغفرله و ادخله فسيح جناتك”.
يذكر ان عادل امام وسمير صبري كانا قد تعاونا في عدد من الاعمال كان ابرزها فيلم “البحث عن فضيحة”، الذي عرض عام 1973، ومسلسل فلانتينو الذي عرض في رمضان 2020.
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