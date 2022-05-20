كتب امير فتحي في الجمعة 20 مايو 2022 05:43 مساءً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من حفل زفاف في العاصمة السعودية الرياض احياه عدد من اهم نجوم العالم العربي.
وظهر في احد مقاطع الفيديو الفنان ماجد المهندس وهو يقدم وصلة غنائية مع كل من الفنانتين اصالة واحلام.
يذكر أن علاقة أحلام وأصالة كانت قد شهدت توتراً كبيرة أدى إلى قطيعة بينهما، انتهت بالصلح في نوفمبر الماضي بعد تغريدة كتبها فاهد نجل الفنانة أحلام، كانت سبباً في الصلح بين الفنانتين الكبيرتين.
كانت هذه تفاصيل خبر اصالة واحلام وماجد المهندس يحيون حفل زفاف معا في السعودية.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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