شمس الكويتية تعليقا على “جدري القرود”: “استعدوا للقاح الثاني عشان ياعمري منظمة الصحة تخاف انكم تتحولون قرود “

كتب امير فتحي في الجمعة 20 مايو 2022 05:43 مساءً - علقت الفنانة شمس الكويتية على انتشار حالات ”جدري القرود”، Monkeypox، في كل من الولايات المتحدة وكندا وإسبانيا والبرتغال وبريطانيا.

وقالت شمس الكويتية في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “استعدوا للقاح الثاني عشان ياعمري منظمة الصحة تخاف انكم تتحولون قرود ف الان صار لازم تاخذون اللقاح الجديد او راح تنمنعون من السفر وماتروحون شغلكم ولا تختلطون في اهلكم #استعدوا وسبونا حن اصحاب نظرية المؤامرة قريباً ظهور #الزواحف واذكروني”.

وكانت قد زادت مخاوف البعض من خطورة مرض “جدري القرود” على حياة الإنسان وكيفية الوقاية منه خاصة بعد الانباء عن انتشاره في عدد من الدول.