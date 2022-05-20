كتب امير فتحي في الجمعة 20 مايو 2022 05:43 مساءً - علقت الفنانة شمس الكويتية على انتشار حالات ”جدري القرود”، Monkeypox، في كل من الولايات المتحدة وكندا وإسبانيا والبرتغال وبريطانيا.
وقالت شمس الكويتية في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “استعدوا للقاح الثاني عشان ياعمري منظمة الصحة تخاف انكم تتحولون قرود ف الان صار لازم تاخذون اللقاح الجديد او راح تنمنعون من السفر وماتروحون شغلكم ولا تختلطون في اهلكم #استعدوا وسبونا حن اصحاب نظرية المؤامرة قريباً ظهور #الزواحف واذكروني”.
وكانت قد زادت مخاوف البعض من خطورة مرض “جدري القرود” على حياة الإنسان وكيفية الوقاية منه خاصة بعد الانباء عن انتشاره في عدد من الدول.
كانت هذه تفاصيل خبر شمس الكويتية تعليقا على “جدري القرود”: “استعدوا للقاح الثاني عشان ياعمري منظمة الصحة تخاف انكم تتحولون قرود “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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