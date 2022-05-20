شكرا لقرائتكم خبر عن ربطتهما علاقة قوية وتبناه عبد الحليم.. صورة نادرة جمعت سمير صبرى مع العندليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبط الفنان الكبير الراحل سمير صبري بعلاقة قوية مع عبد الحليم حافظ، حينما تبناه العندليب بعد ما انفصل والده ووالدته وذهب إلى القاهرة وهو فى عمر 9 سنوات، وقدمه للفنانة لبنى عبد العزيز وهو فى عمر الـ 10 سنوات، ليصبح نجم البرنامج أوروبى، ثم ينطلق بعدها في عالم التمثيل والشهرة والنجومية.

وفي صورة نادرة جمعت الراحلين العندليب وصبري، نشرها حساب مهتم بأعمال العندليب الأسمر، في إحدى المناسبات الفنية دون الكشف عن كواليسها أو توقيت التقاطها، لكنهم نعوا الفنان الراحل بالقول: "وداعًا سمير صبري.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمه ويغفر له".



الراحلان عبد الحليم حافظ وسمير صبري

وسبق أن روى سمير صبرى، خلال استضافته في إحدى حلقات برنامج "صاحبة السعادة"، للإعلامية إسعاد يونس، قصة تعرفه على عبد الحليم لما جينا القاهرة سكنت في عمارة اللى فيها النجوم فريد شوقى وهدى سلطان ومحمد فوزى ومديحة يسرى وفاتن حمامة لما اطلقت من عز الدين ذو الفقار جت سكنت فيها، وطبعا عبد الحليم حافظ.

وأضاف سمير صبرى: "كنت كل يوم لما برجع من المدرسة بيكون عبد الحليم حافظ بره وانا قاعد في البلكونة الاقى العربية بتاعته داخلة في الحوش، اجرى بسرعة واطلب الأسانسير شعان يتعطل على ما انزل على السلم سريعا، وأفضل باصص له ميعبرنيش ولما بنركب في الأسانسير مبيتكلمش، وفى خلال مقابلات متكررة فى الأسانسير، أخبره أخبرته بأنى طفل أمريكى واسمى بيتر، وأصبحنا أصدقاء وحصلت منه على الكثير من الصور والاسطوانات وظل يعرفنى باسم بيتر وانى امريكى لمدة أكثر من عام، مشيرا إلى أن الأمر انكشف حيث وجدت نفسى أمام والدى وهو يتحدث مع عبد الحليم حافظ، ثم نادى عليا باسمى ليكتشف الفنان الراحل أن الطفل سمير صبرى كان يخدعه طوال تلك الفترة.

وتابع سمير صبرى: تعمدت بعد كده اننا منتقابلش في الاسانسير تانى حتى حصل الصدفة مرة أخرى أثناء عودتى من المدرسة، وطلبت منه أن يصطحبنى إلى تصوير فيلمه الجديد "شارع الحب"، وهو ما حدث وهناك استأذنت منه بأنه يسمح لى الوقوف مع المجاميع في أغنية "بحلم بيك"، وبعد انتهاء التصوير ذهبت معه إلى مبنى الإذاعة، وحكى عبد الحليم حافظ عن قصة خداعى له، للفنانة لبنى عبد العزيز التى كانت تقدم وقتها ركن الطفل فى الإذاعة، لتطلب منى تسجيل حلقة معها، وبعد انتهاء التسجيل طلبت منى أن أحضر كل يوم خميس لأكون ضمن المشاركين معها، وانا ماشى أعطونى أول أجر لى وكان خمسون قرشا.