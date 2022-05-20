شكرا لقرائتكم خبر عن صفية العمرى ومجدى الهوارى وحسن الرداد ينعون سمير صبرى: رحل ذاكرة السينما الحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن على نعي الفنان القدير الراحل سمير صبرى، الذي وافته المنية، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 86 عامًا بعد صراع مع المرض، منهم الفنان حسن الرداد، الذى كتب فى تدوينه عبر حسابه على إنستجرام، "إنا لله وإنا إليه راجعون فى الفنان العظيم المثقف سمير صبرى، كان انسان بمعنى الكلمة، أتذكر أنه فى بدايتي الفنية جائنى اتصال وقالى أنا سمير صبرى وعندي عمل مهم عايزك تقوم ببطولته وطبعًا قابلته وكنت سعيدًا جدًا وتفاجأت من شدة تواضعه واحترامه الشديد، فهو من جيل لا يعرف إلا الذوق والاحترام و(يا أستاذ ويا فندم) وكل الكلام المهذب اللى تاه كثيرًا بين ناس كتير في الزمن ده".



حساب حسن الرداد على انستجرام

وأضاف حسن الرداد: "كان عايزنى أقدم قصة حياه الفنان الراحل محمد فوزى و قالى مش شايف حد غيرك ممكن يعمل الدور ده، تأثرت جدا برحيلك يا استاذ و سبحان الله ترحل عنا فى نفسى يوم رحيل حمايا الغالي الأسطورة سمير غانم، الله يرحمهم و يجمعنا معهم فى الجنة إن شاء الله".



حساب دينا عبد العزيز على انستجرام

بينما نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز عبر حسابها على انستجرام، العديد من الصور القديمة لها رفقة سمير صبرى، وعلقت عليها: "سنين وسنين وسنين، الله يرحمك يا حبيبي ويغفرلك، الفنان المثقف الواعي سمير صبري في ذمة الله، هاتفضل في قلوبنا".



الفنانة دينا عبد العزيز وسمير صبرى



دينا عبد العزيز وسمير صبرى



الفنانة دينا عبد العزيز وسمير صبرى



الفنانة دينا عبد العزيز وسمير صبرى وامامهم شطرنج



الفنانة دينا عبد العزيز وسمير صبرى فى صورة قديمة



الفنانة دينا عبد العزيز وسمير صبرى



الفنانة دينا عبد العزيز والفنان سمير صبرى

وكتبت الفنانة عائشة بن أحمد، عبر حسابها على انستجرام:" من اول الناس الي شجعتني في بداية مشواري في مصر، اول حد كرمني، عمري ما ننسى اول مكالمة تلفون والفرحة الي فرحتها كي سمعت صوته، الفنان الكبير سمير صبري مع السلامة ".



حساب عائشة بن احمد على انستجرام

كما نشرت الفنانة درة عبر حسابها على انستجرام، صورة لها رفقة سمير صبرى، وكتبت :" إن لله وإن إليه راجعون، رحمة الله على الفنان الكبير سمير صبري صاحب الروح الجميلة الذي أحب الفن والسينما بكل كيانه في رحلة عمر مليئة بالعطاء، كان موسوعة فنية وكان أيضا نعم الصديق لكل من كانوا في حياته، جميع من عرفوك سيفتقدونك ولكن عزائي أني زرتك قبل رحيلك وكنت مبتسما ومثقفا خلوقا كالعادة رغم المرض، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".



الفنانة صفيةعبر انستجرام

وشاركت الفنانة صفية العمرى، عبر حسابها على انستجرام، صورة لها رفقة سمير صبرى، وعلقت عليها:" بقلوب دامية انعي الفنان الكبير والمتميز والصديق العزيز الأستاذ سمير صبري واتقدم بواجب العزاء عائلته ومحبيه أسكنه الله فسيح جناته وإن لله وإن إليه راجعون".

كما كتب المخرج مجدى الهوارى بوست عبر حسابه على انستجرام، قال فيه :" رحل ذاكرة السينما الحية دائماً .. فقدت السينما والفن والإبداع والثقافة والتاريخ الفني هذا الانسان الجدع الخلوق المثقف #سمير_صبري.. الله يرحمه ويغفرله دعواتكم بالرحمة الفاتحة".