شكرا لقرائتكم خبر عن الحصول على تصريح دفن سمير صبرى ومغادرة الجثمان لمستشفى العجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر جثمان الفنان الكبير سمير صبرى الفندق الذى توفى بداخله، وذلك بعد الحصول على تصريح الدفن، ويتجه الجثمان حاليًا لوضعه داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العجوزة.

وتواجد بجانب جثمان الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، والذى توفى بداخله، كل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والنجمة الكبيرة يسرا، والنجمة الكبيرة سميرة أحمد، والدكتور خالد عبد الجليل رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية ومستشار وزير الثقافة لشئون السينما، والإعلامى عمرو الليثى، والفنانة نهال عنبر مسئول الملف الصحى بمجلس نقابة المهن التمثيلية، والإعلامية بوسى شلبى، بالإضافة إلى ليلى شقيقة الفنان الكبير الراحل.

ويشيع جثمان الفنان الكبير سمير صبرى غدا السبت بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، على أن يتم دفنه بمقابر الأسرة بمحافظة الإسكندرية.

وتوفى الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد فنادق القاهرة عن عمر ناهز 86 عاما ، وتم إبلاغ أسرته، وجاءت وفاته بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، وأكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.

وحرص على زيارة الفنان الكبير سمير صبرى خلال فترة تواجده بالمستشفى، الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والفنانة الكبيرة ميرفت أمين، والفنانتان إلهام شاهين ودنيا سمير غانم، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية.

وكان آخر ظهور على الشاشة للفنان الكبير سمير صبرى مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضى، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية فى عدة أفلام منها " 2 طلعت حرب" للمخرج مجدى أحمد على، ومن قبله "ديدو"، من بطولة كريم فهمى وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت، و"محمد حسين" مع النجم محمد سعد، و"المشخصاتى الجزء الثانى" مع الفنان تامر عبد المنعم.