شكرا لقرائتكم خبر عن آخر صور للفنان سمير صبرى قبل ساعات من رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ ساعات قليلة الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، عن عمر يناهز 86 عامًا، وينشر ”الخليج 365”، مجموعة من الصور التى تم التقاطها للفنان الكبير الراحل بصحبة الإعلامية إيمان أبو طالب، من داخل فندق إقامته، حيث لازمته "أبو طالب" على مدار الفترة الماضية، وكانت تذهب إليه باستمرار للجلوس معه والوقوف بجانبه، وكان الفنان سمير صبرى قد غنى للإعلامية إيمان أبو طالب فى عيد ميلادها الماضى منتصف ديسمبر، ونشرت أبو طالب وقتها فيديو يجمعهما وهو يغنى لها.



سمير صبرى بصحبة ايمان ابو طالب

وتوفى الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد فنادق القاهرة عن عمر ناهز 86 عاما ، وتم إبلاغ أسرته، وجاءت وفاته بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، وأكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.

وحرص على زيارة الفنان الكبير سمير صبرى خلال فترة تواجده بالمستشفى، الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والفنانة الكبيرة ميرفت أمين، والفنانتان إلهام شاهين ودنيا سمير غانم، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية.



سمير صبرى فى اخر صور له

وكان آخر ظهور على الشاشة للفنان الكبير سمير صبرى مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضى، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية فى عدة أفلام منها " 2 طلعت حرب" للمخرج مجدى أحمد على، ومن قبله "ديدو"، من بطولة كريم فهمى وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت، و"محمد حسين" مع النجم محمد سعد، و"المشخصاتى الجزء الثانى" مع الفنان تامر عبد المنعم.



سمير صبرى وايمان ابو طالب