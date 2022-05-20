شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر ويسرا وخالد النبوى وأنغام ينعون سمير صبرى: "فقدنا قيمة فنية لن تعوض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد من نجوم الفن والغناء في نعى الفنان الكبير الراحل سمير صبرى، الذي وافته المنية، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 86 عامًا بعد صراع مع المرض، داعين له بالمغفرة والجنة، حيث كتب الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عبر حسابه على انستجرام: "البقاء لله في وفاة الفنان الكبير والصديق العزيز سمير صبري".



حساب هانى شاكر على انستجرام

بينما شاركت الفنانة يسرا عبر حسابها على انستجرام، صورة لها رفقة الفنان الراحل سمير صبرى، وكتبت عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، فقدت صديقي وأخويا وحبيبي وسندي القدير سمير صبري، إحنا فقدنا قيمة فنية واجتماعية عظيمة ولن تعوض... هتوحشني يا أغلى الناس.. ربنا يرحمك و يسكنك فسيح جناته".



حساب يسرا على انستجرام

فيما كتب الفنان خالد النبوى عبر حسابة على تويتر، "سمير صبري خالص العزاء في رحيل النجم الكبير، الله يرحمه رحمة واسعة".



حساب خالد النبوى على تويتر

أيضا، شاركت الفنانة أنغام، عبر حسابها على انستجرام، صورة لها رفقة سمير صبرى، وعلقت عليها: "انا لله وانا اليه راجعون سمير صبري وداعًا الي رحمة الله وجناته باذن الله".



حساب انغام على انستجرام

وتوفى الفنان الكبير سمير صبرى، اليوم الجمعة، داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر يناهز 86 عاما، وجارى إبلاغ أسرته، وجاءت وفاته بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.