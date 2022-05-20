شكرا لقرائتكم خبر عن محمد علي رزق يفتتح العرض المسرحى "كاليجولا" على المسرح الصغير.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، العرض المسرحى الجديد «كاليجولا» من إنتاج فرقة مسرح الشباب بالبيت الفنى للمسرح، اليوم الجمعة، على المسرح العائم الصغير بالمنيل فى الساعة السابعة مساء.

تدور أحداث العرض المسرحى "كاليجولا" حول الامبراطور كيوس والشهير بكاليجولا وهو يعد من أشهر الأباطرة فى التاريخ، ورغبته فى تغير الواقع وفى الحصول على القمر.

العرض المسرحى "كاليجولا" رائعة البير كامو وإعداد وإخراج محمد عزالدين، بطولة محمد على رزق، أوتاكا، رباب طارق، محمد العربي، محمد دياب، ديكور حمدى عطية، أزياء منار مجدي، مكياج إسلام عباس، تصميم إضاءة أبوبكر الشريف، تنفيذ إضاءة ومساعد مخرج نورين ماهر، إعداد موسيقى محمد خالد، تعبير حركى هانى حسن، مخرج منفذ نور عفيفي، إعداد وإخراج محمد عزالدين.