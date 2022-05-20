شكرا لقرائتكم خبر عن اللهم زده يقينا وحبًا فى لقائك.. شريهان تنشر صور نادرة جمعتها بـ سمير صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش النجمة القديرة شريهان، لحظات من الحزن الشديد عقب الإعلان عن وفاة الفنان الكبير سمير صبري، الذى وافته المنية، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 86 عامًا بعد صراع مع المرض، وظهر ذلك من خلال نعيها ودعائها له بالقول: "اللهم زده يقينا وحبا في لقائك، واغفر له وأرحمه وثبته عند السؤال".

النجمة الكبيرة كشفت عن صور من خزينة الذكريات جمعتها بزميلها الفنان الراحل في العديد من المناسبات الفنية، ظهرت في صورة وهى تحتضنه بعد تكريمها في إحدى المهرجانات، والأخرى جمعتهما بالنجمتين الراحلتين تحية كاريوكا وسامية جمال.



شريهان مع الراحل سمير صبري

حالة كبيرة من الحزن عقب إعلان خبر وفاته الذى شكل صدمة كبيرة سواء لجمهوره أو لزملاء في الوسط الفني مؤخرًا وذلك بعد رحل عن عالمنا تاركًا وراءه مسيرة فنية طويلة، حيث تمتع الفنان الراحل سمير صبرى بموهبة كبيرة منحته القدرة على تصدر المشهد سواء في عالم تقديم البرامج أو التمثيل مع كبار النجوم.

كما كان له تجربة الإنتاج بالإضافة إلى الغناء، ما جعله فنانًا مختلفًا له ثقله الخاص، كما ارتبط مع زملائه بعلاقة قوية مثلما يظهر على لسان كل من حوله ممن أعجبوا بمواقفه ومساندته الدائمة لهم في أصعب المواقف.



شريهان مع الراحلين سمير صبري وتحية كاريوكا وسامية جمال

ورحل سمير صبرى عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 86 عامًا، بأحد فنادق القاهرة، بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضي، لمعانته من مشكلة في الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب، ومن المقرر تشييع جنازة الفنان الراحل غداً السبت من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، على أن يتم دفنه بمقابر الأسرة في مدينة الإسكندرية.

الفنان الكبير سمير صبرى ولد في مدينة اﻹسكندرية عام 1936، وتخرج فى كلية فيكتوريا، يعد فنانا شاملا فهو ممثل ومطرب ومذيع مصري، قدم برنامج (ما يطلبه المستمعون) باللغة اﻹنجليزية، كما قدم عدة برامج في التليفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة، منها (هذا المساء) و(كان زمان) و(النادي الدولي)، أما في السينما قدم عشرات الأفلام، كما قام بتأسيس شركة إنتاج سينمائي لكنه تفرغ في السنوات الأخيرة للعمل في المسلسلات التليفزيونية.

يذكر أن سمير صبرى قدم آخر أعماله في السينما خلال فيلم "2 طلعت حرب" والذى لم يعرض في السينمات، وانما عرض في المسابقة الرسمية لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الحادية عشرة، وحصل على جائزة مؤسسة شباب الفنانين المستقلين (لمنظمة للمهرجان) كأفضل فيلم، ونوهت لجنة التحكيم بأداء الفنان سمير صبري ضيف شرف الفيلم، كأحسن ممثل وبعدها انطلق عرضه على احدى المنصات الرقمية.