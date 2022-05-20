شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب تشاهد "زقاق المدق" لـ مجدى فكرى ودنيا عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب أمس الخميس على مشاهدة مسرحية "زقاق المدق"، من بطولة مجدى فكرى ودنيا عبد العزيز، والتى تعرض على مسرح البالون أيام الخميس والجمعة والسبت، وأشادت سيدة المسرح العربى بالعرض وصناعه، حيث قالت إن هذا العرض تم تقديمه بحرفية من قبل كل القائمين عليه، ووصفته بالعرض الغنائى الإستعراضى الكوميدى المختلف، الذى يجمع كل خطوط المسرح فى عمل واحد.

ويجسد مجدي فكرى ضمن أحداث العرض شخصية فرج القواد الذى يحاول إغواء حميدة، وهى الشخصية التي قدمها يوسف شعبان فى الفيلم، الذى يحمل نفس الاسم.



سميحة ايوب تتوسط فريق عمل زقاق المدق

وعرضت مسرحية "زقاق المدق"، على مسرح البالون على مدار شهرى يناير وفبراير الماضيين أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في الـ 8 مساء، ومن قبلها عرضت لمدة شهر كامل فى الإسكندرية حتى عادت هذه الأيام مرة أخرى على مسرح البالون.

مسرحية "زقاق المدق" رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده، ومن بطولة كل من: مجدى فكرى، دنيا عبد العزيز، بهاء ثروت، بثينة رشوان، شمس، كريم الحسينى، سيد جبر، حسان العربى، عبد الله سعد، أحمد صادق، مراد فكرى، مروة نصير، هانى عبد الهادى، سيد عبد الرحمن، عصام مصطفى هاشم، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، صابر عبد الله، أحمد مصطفى، محمد زينهم.