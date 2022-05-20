شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاته الأولى.. مسرحيات جمعت سمير غانم بـ"نصفه الحلو" دلال عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى وفاة الفنان سمير غانم الأولى، اليوم الجمعة الموافق 20 مايو، ويعتبر سمير غانم من أشهر نجوم جيله حيث أنه يتمتع بحس كوميدى ليس له مثيل، واستطاع أن يدخل قلوب المصريين والوطن العربى بسهولة، وكان سمير غانم له العديد من الأدوار والشخصيات التي قدمها خلال مشواره الفني الكبير وحقق نجاحاً كبيرا على مستوى السينما والدراما والمسرح، ولكن للمسرح نكهة خاصة وحب خاص للفنان سمير غانم وعشق لا ينتهى كما كشف خلال العديد من اللقاءات التليفزيونية، كما أن المسرح هو الشاهد على ولادة حب وزواج سمير غانم بالفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، ومن هذا التقرير نكشف المسرحيات التي جمعت بين الثنائى.



الفنانان سمير غانم ودلال عبد العزيز

أهلا يا دكتور

مسرحية "أهلا يا دكتور"، كانت بمثابة بذرة الحب بين الثنائى في أول لقاء بينهما، عام 1981، وتدور قصتها حول، نادر "سمير غانم" والزناتي خليفة "جورج سيدهم" طبيبان صديقان، ولكنهما مختلفان كل الاختلاف عن بعضهما البعض، وتدور حوارات حول الأخلاق والمجتمع، وعن اختلافات كل منهما.



دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم

فخ السعادة الزوجية

وفى نفس عام قدما الثنائى سمير غانم ودلال عبد العزيز مسرحية بعنوان "فخ السعادة الزوجية"، وتدور أحداثها حول زوج وزوجته حيث يدخل فى قلب الزوجة الغيرة والشك من زوجها فيحدث بينهم مشاكل فيكذب عليها ويخبرها بأن صديقه قتل زوجته ودخل مستشفى الأمراض العقلية بسبب غيرة زوجته حتى تخاف منه أيضًا، وتحدث العديد من المواقف في إطار كوميدى.



الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز

فارس وبنى خيبان

اجتمع الثنائى مرة أخرى بعد غياب 7 سنوات على المسرح من خلال مسرحية تحمل اسم "فارس وبنى خيبان" عام 1987، وتدور أحداث المسرحية في (الباطنية)، حيث عالم المخدرات والإدمان، ويحقق أحد الصحفيين ويدعى "فارس مهران" في القضية التي تتهم إحدى المدرسات العائدات من الكويت أن بحوزتها كمية من الهرويين، ويكتشف أنها بريئة.



سمير غانم ودلال عبد العزيز

أخويا هايص وأنا لايص

وكرر التعاون بعد نجاح "فارس وبنى خيبان" بمسرحية جديدة من أشهر المسرحيات المصرية المرتبطة بالجمهور المصرى وهى مسرحية "اخويا هايص وأنا لايص" عام 1992، وكانت أخر المسرحيات التي جمعتهما، وتدور احداث المسرحية حول تؤام متفرقان عن بعضهما وكل شخص فيهما حياته مختلفة عن الأخر، حيث يعيش أحدهما حياة الثراء والمتعة، والأخر يعيش حياة عصيبة وصعبة بسبب الفقر.