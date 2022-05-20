"طول الوقت بيبوس ليلى مراد".. لماذا تمنى سمير صبري أن يصبح أنور وجدي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا الفنان الكبير سمير صبري، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز ٨٥ عاما.

الفنان الكبير تحدث في لقاء مع الإعلامي عمرو الليثي عن حبه الشديد للثنائي الذي جمع بين النجم أنور وجدي والنجمة ليلى مراد، وأنه كان الثنائي الأشهر قبل شادية وكمال الشناوي.

وأوضح أن ليلى مراد كانت تظهر "مظلومة" في الأفلام وتبكي كثيرا وكانت تشبه والدته إلى حد ما.

وتابع: "كنت عايز أبقى زي أنور وجدي عشان طول الوقت بيبوس ليلى مراد".

وجسد الفنان سمير صبري شخصية الفنان أنور وجدي ضمن أحداث مسلسل "أم كلثوم".

الفنان الكبير سمير صبري قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا لا تنسى، لعل أبرزها: (البحث عن فضيحة، نص ساعة جواز، شنبو في المصيدة، الأخوة الأعداء، أبي فوق الشجرة، الوفاء العظيم، جحيم تحت الماء) وغيرها