"مفيش كسر في صباعها".. سمير صبري تحدث لـ"الخليج 365" عن لغز رحيل السندريلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

صديقة عزيزة، هكذا كان يتحدث دائما الفنان الراحل سمير صبري والذي غادر عالمنا ظهر اليوم الجمعة 20 مايو 2022، عن سندريلا السينما المصرية والعربية الفنانة الكبيرة الراحلة سعاد حسني.

سمير وقف أمام السندريلا في أكثر من عمل بمراحل عمله الأولى، منها: شباب مجنون جدا، لعبة الحب والجواز، وقدم بعد رحيلها في حلقات تليفزيونية تحقيق حول لغز مقتلها، كانت تبدأ حلقاته بـ"وتبقى وفاة السندريلا لغزا نحاول كشف أسراره (لغز رحيل السندريلا) قام بالتحقيق سمير صبري"، وعن التجربة قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" بوقت سابق "محدش ألزمني عملته بنفسي حبا في سعاد مخرجتش منه بحاجة زي ما كنت بقول أتحقق ولا أحقق، عرضت الموضوع وكعادتي كنت حابب الناس تفكر مش أنا اللي أفكرلها، إعلام سمير صبري طول عمره يجعلك تفكري مش تتلقي وانتي قاعدة، اشغل مخك وأخليكي تفكري".

وتابع سمير "أنا شخصيا معنديش فكرة عن الحكاية لكن بستبعد الكلام الكتير اللي اتقال عنها، مش عارف إذا كانت انتحرت ولا ايه، تقرير الطبيب الشرعي قال إن مفيش كسر واحد في جسمها، خبطة على الرأس وكدمات، هل يُعقل إن ست عندها 58 سنة تقذف أو تنتحر من شرفة الدور السادس دون كسر واحد في إصبعها".

سعاد حسني توفيت في يونيو 2001 بعد رحلة علاج طويلة قضتها في لندن، لتعود جثة هامدة وتُدفن في تراب الوطن، بأسرار وألغاز ربما لم يأت الوقت للكشف عنها، ورحل سمير صبري اليوم الجمعة 20 مايو 2022، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 85 عامًا، تاركًا إرثا فنيا في السينما والإذاعة والتليفزيون.