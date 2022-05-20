يسرا ناعية سمير صبري :"فقدت أخويا وحبيبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة يسرا، الفنان القدير سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم الجمعة 20 مايو 2022.

ونشرت يسرا صورة تجمعها بالراحل سمير صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت:"إنا لله وإنا إليه راجعون، فقدت صديقي وأخويا وحبيبي وسندي القدير سمير صبري، احنا فقدنا قيمة فنية وإجتماعية عظيمة، هتوحشني يا أغلى الناس، ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته".

وتوفي الفنان الكبير سمير صبري بعد صراع مع المرض، وأكد خبر الوفاة الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

الفنان سمير صبري قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا مميزة، أبرزها: (البحث عن فضيحة، الأخوة الأعداء، جحيم تحت الماء، شنبو في المصيدة) وغيرها.