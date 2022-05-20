"رمز من رموز الفن المصري".. شيرين عبدالوهاب تنعى سمير صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعت النجمة شيرين عبدالوهاب، الفنان القدير سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم الجمعة 20 مايو 2022.

وكتبت شيرين، عبر حسابها على تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. فقدنا رمز من رموز الفن المصري، الأستاذ الكبير سمير صبري .. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

وتوفي الفنان الكبير سمير صبري بعد صراع مع المرض، وأكد خبر الوفاة الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه تعليمات برعاية الفنان سمير صبري وعلاجه على نفقة الدولة.

الفنان سمير صبري قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا مميزة، أبرزها: (البحث عن فضيحة، الأخوة الأعداء، جحيم تحت الماء، شنبو في المصيدة) وغيرها.

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