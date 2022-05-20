"مع السلامة يا صديقي" .. عادل إمام ينعى سمير صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعى الزعيم عادل إمام، صديقه الفنان القدير سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم الجمعة 20 مايو 2022.

ونشر الزعيم، صورة تجمعه مع الراحل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "وداعا الفنان الكبير سمير صبري .. مع السلامة يا صديقي .. اللهم يرحمه وأغفر له وأدخله فسيح جناتك".

وتوفي الفنان الكبير سمير صبري بعد صراع مع المرض، وأكد خبر الوفاة الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه تعليمات برعاية الفنان سمير صبري وعلاجه على نفقة الدولة.

الفنان سمير صبري قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا مميزة، أبرزها: (البحث عن فضيحة، الأخوة الأعداء، جحيم تحت الماء، شنبو في المصيدة) وغيرها.

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