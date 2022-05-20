أنغام تنشر صورة مع سمير صبري وهكذا نعته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت المطربة أنغام، الفنان القدير سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم الجمعة 20 مايو 2022.

ونشرت أنغام صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام"، وعلقت:"إنا لله وإنا إليه راجعون، سمير صبري وداعًا إلى رحمة الله وجناته بإذن الله".

وتوفي الفنان الكبير سمير صبري بعد صراع مع المرض، وأكد خبر الوفاة الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

الفنان سمير صبري قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا مميزة، أبرزها: (البحث عن فضيحة، الأخوة الأعداء، جحيم تحت الماء، شنبو في المصيدة) وغيرها.