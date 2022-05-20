أسباب تدفعك لعدم ترتيب السرير.. اليكم اهمها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 20 - مايو - 2022 3:01 مساءً

جزء من الروتين الصحي الصباحي هو بداية اليوم بترتيب سريرك كونه أحد عوامل الحصول على روتين صباحي جيد ونظيف ما يجعلك تشعر بالانتاجية كل صباح مع الشعور بالاستقرار والتنظيم، ورغم أن نصائح الجميع حتى الأمهات بضرورة ترتيب السرير إلا أن هناك رأي آخر يسير عكس التوقعات ويفند أسباب تدفعك إلى عدم ترتيب سريرك كل صباح.

فعلى عكس المتوقع ينصح خبراء المراتب بعدم ترتيب السرير للحفاظ على عمر المرتبة لفترة أطول وذلك بناءً على أن كل شخص بالغ يفقد أثناء النوم ما يقرب من 285 مللي من السؤال يوميا ما يعني أن مرتبة السرير كل صباح تعاني من الرطوبة وترتيب السرير بإعادة فرش الأغطية عليها وتنسيقها ما يؤدي إلى حبس كل تلك الرطوبة في طبقات المرتبة وازيادها مع الليل لفقد سؤال جديدة بحسب موقع” مترو”.

فأثناء فترة النوم في الليل فإنك تحبس كل تلك الرطوبة لتتفاقم أثناء النهار لذلك يوصى بسحب أغطية السرير للخلف بعد ليلة نوم جيدة، خاصة عندما تكون درجة الحرارة أعلى خلال الصيف، وذلك بهدف منح المرتبة فرصة للتنفس من خلال تبخر الرطوبة التي يمكن أن تنحصر بين المرتبة والكتان في حالة فرش الأغطية.

مما قد يسبب في تغير لون المرتبة مع تكوين روائح كريهة ولكن في حالة سحب الأغطية سيضمن لك ذلك أن تدوم مرتبتك لفترة أطول كما حدد الخبراء عدد من النصائح للحفاظ على المرتبة لفترة أطول أهمها عدم قلب المرتبة كثيرا فيفضل أن يتم قلبها خلال فترة الـ 3 شهور الأولى مرة واحدة في الأسبوع وبعد ذلك يفضل قلبها مرة واحدة في الشهر ويضمن لك ذلك وضع الحشوة بشكل متساوي وإيقاف تكون الانغماس.

كما أوصى الخبراء عند تنظيف المرتبة يفضل عدم استخدام المكنسة الكهربائية لسحب الأتربة ويفضل استخدام فرشاة ناعمة لضمان عدم إزاحة الحشوة مع عدم إزالة البقع باستخدام التنظيف الرطب استخدام مواد التنظيف القاسية مثل بيكربونات الصودا والمواد الكيميائية المختلفة وللوقاية ينصح بالاعتماد على استخدام واقي للمرتبة.