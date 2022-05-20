شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ينعي سمير صبري: كان داعمًا ومحبًا لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفنان كان داعمًا ومحبًا للمهرجان وللأقصر وآخر تكريماته وآخر جوائزه كانت في مهرجان الأقصر

تنعي إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الفنان الكبير سمير صبري الذى وافته المنية منذ ساعات قليلة، حيث جاء فى نص البيان: "فقدت مصر والأمة العربية الفنان الكبير سمير صبري أحد أهم نجوم السينما المصرية وأحد رواد الإذاعة والاعلام وصاحب البصمات والعلامات البارزة خلال النصف الثانى من القرن العشرين".

وقال السيناريست سيد فؤاد: سمير صبري فنان كبير وله تاريخ سينمائي حافل وأدوار مهمة جدا في أفلام كثيرة، وقدم للفن المصري الكثير والكثير وكان فنانا مهموما بقضايا وطنه فقد فقدنا فنان كبير فهو نموذج لفنان واعي محترم وعلامة من علامات التمثيل في السينما والتليفزيون والمسرح المصري وأيقونة كبيرة في المجال الإعلامي.

وأضافت عزة الحسيني: الفنان سمير صبري كان أحد الداعمين لمهرجان الأقصر وكان يحب المهرجان ودائم الحضور في دوراته المختلفة والمهرجان كرمه في دورته قبل الماضية عن مشواره السينمائي الحافل بالأعمال المميزة ، كما أنه حصل مؤخرا علي جائزة أفضل ممثل من المهرجان وهي آخر جوائزه في السينما ولنا الشرف كمهرجان في ذلك فقد كرمناه في دورة وحصل علي جائزة افضل ممثل في الدورة التالية .