شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى وإلهام شاهين ومنى زكى ولطيفة ينعون سمير صبرى: أجمل وأطيب قلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن على نعي الفنان القدير الراحل سمير صبري، الذي وافته المنية، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 86 عامًا بعد صراع مع المرض، ساردين عدد من المواقف الإنسانية الهامة لهم معه.

الفنان حسين فهمى، شارك صورة له مع الراحل سمير صبرى، عبر حسابه على فيس بوك، وعلق عليها: "فقدت اليوم صديقي وزميلي الحبيب سمير صبري، رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته ان لله وان اليه رأجعون".



حساب حسين فهمى على فيس بوك

بينما شاركت الفنانة إلهام شاهين، صورة عبر حسابه على انستجرام، ظهرت فيها رفقة الفنان سمير صبرى ودلال عبد العزيز، وعلقت عليها: "الله يرحم النجم الجميل و الصديق الغالى سمير صبرى صاحب أجمل و أطيب قلب.. كان موسوعة ثقافيه عن تاريخ الفن و أهل الفن.. وكان أجدع إنسان فى عمل الخير بكل حب و تفانى .. ربنا يجعل مثواه الجنة يارب".



حساب الهام شاهين على انستجرام

بينما كتبت النجمة منه زكى عبر حسابها على إنستجرام: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون، ربنا يرحمه ويدخله فسيح جناته.. سمير صبري مش بس كان فنان عظيم، كان رجل خدوم و طيب و جدع.. ساب بصمة في حياه كل واحد عرفه .. بجد هتوحشنا، ادعوله بالرحمة و المغفرة".



حساب منى زكى

كما شاركت الفنانة لطيفة، صورة لها رفقة الفنان سمير صبرى، وعلقت عليها: "من أعظم الفنانين اللي كنت اتمنى اشوفهم في بداية مشواري، من أول ما جيت مصر كنت أنت أول من احتضني وشجعني وآمن بيا وبموهبتي وعمري ما انسى وقفتك معايا، تاريخك يشهدلك انك كنت فنان حقيقي وصادق ومعطاء، انت عملت مدرسة مختلفة في الفن العربي، الف رحمة ونور على روحك".



حساب لطيفة على انستجرام

فيما كتب الفنان عمرو يوسف عبر حسابه على انستجرام " فنان كبير و انسان عظيم، رحم الله سمير صبري".



عمرو يوسف

وتوفى الفنان الكبير سمير صبرى، اليوم الجمعة، داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر يناهز 86 عاما، وجارى إبلاغ أسرته، وجاءت وفاته بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.