شكرا لقرائتكم خبر عن الدغيدى للأفلام الطويلة والشيمى للتسجيلية والقصيرة فى الدورة الـ24 للقومي للسينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الناقد الكبير كمال رمزي رئيس المهرجان القومي للسينما المصرية عن أن وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم أصدرت قرارًا بتشكيل لجنتي تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام التسجيلية والقصيرة والتحريك للأعمال المشاركة بالدورة الرابعة والعشرين للمهرجان الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة فتحي عبد الوهاب.

وذكر رمزي؛ في تصريح له اليوم الجمعة؛ أن لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة تشكلت برئاسة المخرجة إيناس الدغيدي وعضوية كل من مدير التصوير محمود عبد السميع، فنان الديكور فوزي العوامري، الموسيقار هاني شنودة، الفنانة لبلبة، الناقدة ناهد صلاح وفنانة المونتاج دينا فاروق.

وأضاف أن لجنة تحكيم الأفلام التسجيلية والقصيرة والتحريك تشكلت برئاسة مدير التصوير الفنان الكبير سعيد الشيمي والذي أخرج عدد كبير من الأفلام التسجيلية والروائية، وعضوية كل من المخرجة زينب زمزم، الناقد عصام زكريا، الدكتورة ثناء هاشم استاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما والمنتج حسام علوان.

يذكر أنه من المقرر إقامة حفل توزيع جوائزه في 30 مايو الجاري، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بمشاركة نخبة من صناع السينما المصرية والمهتمين بصناعة الفن السينمائي وكوكبة من الإعلاميين.