شكرا لقرائتكم خبر عن الساحة الفنية الجزائرية تفقد الممثل والمخرج المسرحي أحمد بن عيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدت الساحة الفنية الجزائرية أحد قاماتها البارزة، وهو الممثل والمخرج المسرحي الجزائري أحمد بن عيسى، الذي توفى اليوم الجمعة عن عمر ناهز 78 عاما.

وامتدت المسيرة الفنية للفنان الراحل على مدار 50 عاما بأكثر من 120 فيلمWا وعشرات المسرحيات، كما أخرج عدة أعمال للمسرح الجزائري، فاز بها بالعديد من الجوائز المحلية والدولية.

وتقلد الراحل أحمد بن عيسى منصب مدير مسرح "سيدي بلعباس" في فترة عصيبة كانت تمر بها الجزائر عام 1995؛ وهي الفترة التي يطلق عليها "العشرية السوداء"، وشهدت سنوات من التطرف والإرهاب والقتل بإسم الدين، كما قام باستحداث مهرجان المسرح الممتاز الذي استقطب عدداً كبيراً من المسرحيات المحلية والدولية.

من جانبها، أعربت وزيرة الثقافة الجزائرية صورية مولوجي لعائلة الفقيد ولمحبيه وللأسرة الفنية والثقافية الجزائرية والعربية، عن أخلص التعازي والمواساة، داعية الله سبحانه وتعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.