شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبري وسمير غانم جمعهما الاسم والسينما والصداقة والوفاة فى نفس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غيب الموت الفنان الكبير سمير صبرى، صباح اليوم عن عمر يناهز 86 عامًا، بأحد فنادق القاهرة، بعد صراع مع مرض القلب، ويتزامن اليوم 20 مايو مع الذكرى الأولى لرحيل صديقة الفنان الكبير سمير غانم، حيث جمعهما صداقه 60 عاماً داخل الوسط الفني وخارجه، اذ تعاونا في العديد من الأعمال السينمائية وكذلك لهما حكايات بعيداً عن العمل.

سمير صبري وسمير غانم جمعهما الاسم والسينما والصداقة ومحل الميلاد بالإسكندرية والوفاة في نفس اليوم، وخلال مشوار الثنائى الفني الطويل قدما سوياً أفلام عديدة أبرزها "اقتل مراتي و لك تحياتي"، "أهلا يا كابتن"، "العيال الطيبين"، "13 كدبة وكدبة"، "جنس ناعم"، "شفاه لا تعرف الكذب".

إضافة إلى أفلام "شبان هذه الأيام"، "بنت اسمها محمود"، "عالم عيال عيال"، "سيقان في الوحل"، "فى الصيف لازم نحب"، "الأحضان الدافئة، "لسنا ملائكة"، "30 يوم في السجن"، "شباب مجنون جداً"، "إضراب الشحاتين" وكذلك عدد من الأعمال الأخبرى

وكان سمير صبري قد تحدث إلى سمير غانم في ندوة تكريم الأخير في مهرجان القاهرة السينمائى الدولى وقال "يجمعني بسمير غانم الإسكندرية، ومحطة الرمل، ووحبنا للمسرح وصورنا على أفيشات، أنا وسمير جمعنا هوا إسكندرية وأحلام وعشق الفن، وعشقنا لبلدنا، وطموحات عديدة جمعتنا، واشتغلنا مع بعض أكثر من 30 فيلم، وعملنا في اليونان فيلم اسمه أهلا يا كابتن، وعملنا في الصيف لازم نحب، وأحضان دافئة، وغيرها من الأفلام".

يذكر أن سمير صبرى قدم آخر أعماله في السينما خلال فيلم "2 طلعت حرب" والذى لم يعرض في السينمات، وانما عرض في المسابقة الرسمية لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الحادية عشرة، وحصل على جائزة مؤسسة شباب الفنانين المستقلين (لمنظمة للمهرجان) كأفضل فيلم، ونوهت لجنة التحكيم بأداء الفنان سمير صبري ضيف شرف الفيلم، كأحسن ممثل وبعدها انطلق عرضه على احدى المنصات الرقمية.

فيلم "2 طلعت حرب" تأليف هانزادة فكرى وإخراج مجدى أحمد على، بطولة سمير صبرى، محمود قابيل، عبير صبرى، أحمد مجدى، سهر الصايغ، شريف دسوقى، ياسمين الخطيب، على صبحى، جنا سليم، عمر زهران، رحاب حسين، ميرت عمر الحريرى، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي سياسي، في شارع طلعت حرب عبر شقة سكنية، تطل على ميدان التحرير بمصر، ويستعرض الفيلم أربع حكايات مختلفة على مدار فترة زمنية طويلة.