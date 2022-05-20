شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المكرمين والأفلام المشاركة بمهرجان المركز الكاثوليكى قبل انطلاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم الجمعة، حفل افتتاح الدورة الـ 70 من مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، فى تمام الساعة السابعة مساء بحضور عدد من نجوم الفن، والذى يشهد توزيع التكريمات على نجوم الفن الذين أثروا الحياة الفنية بالكثير من الأعمال المميزة، ومنح جوائز عن الأعمال الدرامية لعام 2021.

يقدم حفل الإفتتاح الإعلامية لميس سلامة، وتحيى الحفل الفنانة غادة رجب التي ستقدم باقة مميزة من أغنياتها القديمة والجديدة خلال الحفل الذى يحمل شعار "سبعون عاماً من العطاء"، وذلك لدور المركز ورسالته الإنسانية والفنية على مدار سبعين عاماً منذ بدء نشاطه ومهرجانه السنوي.

ويشهد الحفل تكريم خاص لاسم الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز خلال حفل افتتاح المهرجان، على أن تتسلم هذا التكريم ابنتيهما الفنانة دنيا سمير غانم، ومن المفارقة الغريبة أن ذكرى وفاة الفنان سمير غانم الأولى تحل بنفس يوم تكريمه بالمهرجان.

ويكرم المهرجان بعض الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة ومنحهم جوائز عن مشوارهم الفنى، حيث حصدت الفنانة سميرة أحمد جائزة الريادة السينمائية، وحصدت الفنانة إلهام شاهين جائزة المركز الخاصة، وحصد المخرج مجدى أحمد جائزة فريد المزاوى.

وحصد الفنان محمد صبحى جائزة الأب يوسف مظلوم، فيما حصد الفنان أحمد عبد العزيز جائزة الإبداع الدرامى، وحصد الفنان هانى شاكر جائزة الإبداع الفنى، فيما حصدت الفنانة والإعلامية درية شرف الدين جائزة الريادة الإعلامية.

ويمنح مهرجان المركز الكاثوليكى عدد من جوائز الدراما لعدد من الفنانين الذين تألقوا خلال المسلسلات التي عرضت في شهر رمضان قبل الماضى لعام 2021، حيث حصدت النجمة منى زكى جائزة أحسن ممثلة عن مسلسل "لعبة نيوتن"، كما حصلت على الفنانة أمينة خليل على نفس الجائزة عن مسلسل "خلى بالك من زيزى"، فيما حصد الفنان محمد ممدوح جائزة أفضل ممثل عن مسلسل "خلى بالك من زيزى"، أما جائزة التميز الدرامى فذهبت إلى الكاتبة مريم نعوم لدورها في الإشراف على كتابة العديد من الأعمال المتميزة، والمخرج هانى كمال عن تألف وإخراج مسلسل "ولاد ناس"، ومنع جائزة المركز التشجيعية للفنانة أسماء أبو اليزيد.

وتكشلت لجنة تحكيم هذه الدورة برئاسة المخرج على إدريس وعضوية كل من الفنانة إلهام شاهين، الفنانة بشرى، الفنان أحمد سلامة، مدير التصوير أحمد عبد العزيز، المونتيرة داليا الناصر، السيناريست أشرف محمد، والناقد الفني مجدي الطيب، قد اجتمعت في وقت سابق في نهاية شهر يناير الماضي على مدار يومين لمشاهدة الأفلام المشاركة في هذه الدورة، وتحديد جوائز المهرجان.

يتنافس بالمهرجان هذا العام خمسة أفلام من أصل ثمانية وعشرين فيلماً عُرضت تجارياً أو عبر المنصات عام 2021، والأفلام المشاركة هي: فيلم "قابل للكسر" للمخرج أحمد رشوان، فيلم "للإيجار" للمخرج إسلام بلال، فيلم "المحكمة" للمخرج محمد أمين، فيلم "برا المنهج" للمخرج عمرو سلامة، فيلم "ريتسا" للمخرج أحمد يسرى.