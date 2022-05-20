شكرا لقرائتكم خبر عن فى حب أسوان.. خالد النبوى يشارك الجمهور صور رحلته وإعجابه بمعالم المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علاقة خاصة تربط الفنان خالد النبوى بمحافظة أسوان، ويظهر ذلك في العديد من الصور التي يشاركها مع الجمهور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى خلال زياراته المتكررة لمعالم أسوان سواء بمفرده أو برفقة ابنه نور.



حساب خالد النبوى على انستجرام

وشارك الفنان خالد النبوي، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، مجموعة صور جديدة من رحلته إلى محافظة أسوان، حيث التقط بعضها مع عدد من محبيه من أبناء المحافظة، والأخرى التقطها بجانب أبرز معالم المحافظة، وعلق عليها: "وكمان أسوان وحلاوة أسوان وأهلنا في أسوان ومعبد فيلة وبحيرة ناصر والسد العالي وخزان أسوان.. في حب أسوان".



خالد النبوى



الفنان خالد النبوى فى زيارة لأسوان

وكان قد شارك الفنان نور خالد النبوى، جمهوره ومتابعيه ومتابعيه فيديو طريفا جمعه مع والده النجم خالد النبوى، أثناء تواجدهما فى محافظة أسوان، حيث وجها من خلاله رسالة إلى الفنان أحمد بدير، الذى شاركهما بطولة مسلسل"راجعين يا هوى"، فى موسم رمضان 2022، وكان يقوم بدور جابر أبو الهنا، عم الفنان خالد النبوى "بليغ أبو الهنا"، وجد نور النبوى "طارق أبو الهنا".



خالد النبوى واحد اهالى اسوان



خالد النبوى

وظهر نور النبوى، فى بداية مقطع الفيديو، وهو يوجه رسالة إلى الفنان أحمد بدير، مستخدما أسمائهما فى المسلسل، وهما "جابر" و"بليغ"، بقوله "مساء الفل يا جدو، أنا وبليغ فى أسوان وعايزين نقولك حاجة"، ثم وجه الكاميرا إلى والده النجم خالد النبوى، ليفاجئه بالهدية التى أحضروها له، وهى عبارة عن كيس كركديه، وقال خالد النبوى، مبتسمًا، "جيبنالك كركاريه أسوانى"، ثم أكمل نور "عجب عشان تطرى على قلبك".

ونشر نور النبوى، مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصى على موقع "انستجرام"، وكتب فى تعليقه عليه، "فى حب أسوان والكركديه الأسوانى وجدو جابر".