كتب امير فتحي في الجمعة 20 مايو 2022 02:57 مساءً - احتفل الفنان المغربي سعد لمجرد بتخطي أغنيته “المعلم” حاجز المليار مشاهدة على موقع ”يوتيوب“، لتصبح بذلك الأغنية العربية الأولى للوصول الى هذا الرقم المليوني.
وكتب سعد لمجرد في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “لحيبان ، في هذه اللحظة التاريخية اود ان اهنئكم على انجازكم انتم ، الذي هو اضعاف مجهودي و مجهود كل فرد اشتغل على هذا المشروع الضخم برمزيته و بايجابيته التي عمت بفضل رب العالمين العالم باسره ، عاشت الاغنية العربية و عاشت الاغنية المغربية”.
وكان لمجرد قد طرح أغنية “المعلم” في العام 2015، وحقق عبرها نجاحاً عالمياً غير مسبوق.
وقد حرصت اليسا التى تحقق نجاحا كبيرا مع لمجرد حاليا من خلال اغنية “من اول دقيقة” على تهنئته على رقم المليار حيث علقت على تغريدته كاتبة: “الف مبروك حبيبي تستحق كل الحب”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تحقيقه رقم قياسي على اليوتيوب.. سعد لمجرد يهنىء جمهوره “في هذه اللحظة التاريخية”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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