وفاة سمير صبري عن 85 عاما

كتب امير فتحي في الجمعة 20 مايو 2022 02:57 مساءً - توفي الفنان المصري القدير سمير صبري، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض، تاركًا إرثًا فنيًا كبيرًا، وذلك عن عمر ناهز الـ85 عامًا.

وأعلن عدد من الإعلاميين المقربين للراحل خبر وفاة سمير صبرى عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، صورة للراحل سمير صبري قائلة: البقاء لله.

يشار إلى أن الفنان سمير صبري قدم عشرات الأعمال في السينما والمسرح والتلفزيون، وكان له تجارب ناجحة جداً في تقديم البرامج أبرزها تجربة النادي الدولي في السبعينات.