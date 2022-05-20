شاهدوا بيلا حديد في طفولتها.. لن تصدقوا كيف كانت!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت عارضة الأزياء الأمريكية، من أصل فلسطيني، بيلا حديد عدة صور من طفولتها مع والدتها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام مؤخراً.

وأرفقت النجمة منشورها بتعليق كتبت فيه: “شكراً لك أمي.. أحبك كثيراً”، وقد حصد المنشور أكثر من مليون ونصف المليون إعجاب، فيما انهالت التعليقات الإيجابية عليه والتي أثنت على جمال بيلا في طفولتها وكذلك على جمال والدتها.

وتضمن المنشور أيضاً عدة صور تظهر فيها شقيقة بيلا الكبرى، عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد.

يشار إلى أن بيلا حديد كانت قد أحدثت جدلاً كبيراً، بعد كشفها خلال حديثها مع مجلة “فوغ” مؤخراً عن شعورها طوال حياتها بأنها الأخت الأقبح.

وكشفت بيلا أن شقيقتها جيجي حديد التي بدأت العمل كعارضة أزياء قبلها، كانت السبب في معاناتها النفسية، حيث قالت إن مقارنتها بشقيقتها جيجي حديد سببت لها الكآبة، وتابعت: “كنت الأخت القبيحة، فأنا كنت امرأة سمراء ولم أكن رائعة مثل جيجي ولم أكن منفتحة، وهذا ما قاله الناس عني في ذلك الوقت”.

وأضافت جيجي: “شعرت دائماً بأن هناك شيئاً لأثبته للناس من خلال شكلي، وكيف أتحدث وكيف أتصرّف”، ولفتت إلى “أن كثرة الكلام الذي تسمعه يجعلك، للأسف، تصدق ذلك وتقتنع بأنه الواقع”.

وفي السياق عينه تحدثت العارضة البالغة من العمر 25 عاماً عن معركتها مع الاكتئاب لمدة ثلاثة أعوام وقالت: كنت أستيقظ في الصباح بحالة هيستيرية من البكاء، ثم أذهب للعمل لأتابع البكاء على الغداء، وأنهي يومي وأذهب لغرفتي للبكاء طوال الليل، وأستيقظ في الصباح لأكرر كل ما سلف”.

وكشفت بيلا أنه وبسبب ذلك قررت الخضوع للعلاج النفسي؛ حيث أمضت أسبوعين في عام 2021 في مركز خاص في تينيسي.