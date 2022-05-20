“لو ما التقينا”.. قصة حب عاصفة وأسرار أليمة وغامضة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تبدأ المؤسسة اللبنانية للأرسال انترناشونال “أل بي سي” يوم الإثنين المقبل عرض المسلسل اللبناني “لو ما التقينا”، من إنتاج شركة “أونلاين بروداكشين” لصاحبها المنتج اللبناني زياد شويري يومياً على مدار خمسة أيام متتالية من الأحد إلى الخميس عند الساعة الثامنة والنصف مساء بعد النشرة الإخبارية الرئيسية.

وهذا المسلسل هو دراما رومانسية اجتماعية تشويقية من بطولة النجم اللبناني يوسف الخال والنجمة اللبنانية سارة أبي كنعان إلى جانب مجموعة من ألمع نجوم التمثيل في لبنان وهم رندا كعدي، عصام الأشقر، نتاشا شوفاني، يوسف حداد، جوزف حويك، نعمة بدوي، نوال كامل، فيفيان أنطونيوس، جوانا جعجع، لارا خوري، طوني عاد، ختام اللحام، قاسم منصور، ميرنا مكرزل، جاين قنصل، وفيصل أسطواني.

وتلقي قصة المسلسل وهو فكرة وكتابة الكاتبة والإعلامية ندى عماد خليل وإخراج إيلي رموز، الضوء على مصمم الأزياء المعروف هادي (يوسف الخال) الذي يتعرّف على ريما (سارة أبي كنعان)، وتنشأ بينهما قصة حب عاصفة تتكلل بزواج سريع وانما ستنقلب علاقتهما الوردية عندما تكتشف ريما أن هادي يكتنز في ماضيه أسراراً أليمة وغامضة فيها الكثير من الحقد والكراهية، الأمر الذي يصعب على ريما تحمله، فتقع في حيرة هل تقف إلى جانب زوجها وتدعمه، ولا سيما بعد أن تظهر فجأة في حياتها الزوجية مع هادي امرأة تدعى ندى برفقة ابنها.

وكان المسلسل الذي يتضمن أحداثاً متسارعة ومشوّقة قد عرض سابقاً على فضائيات خليجية ومنصات الكترونية غير أنه يعرض للمرة الأولى على شاشة لبنانية.