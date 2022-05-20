شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين وآسر ياسين وداليا البحيرى وصبا ينعون سمير صبرى: مع السلامة يا أجمل الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن على نعي الفنان القدير الراحل سمير صبري، الذي وافته المنية، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 86 عامًا بعد صراع مع المرض، داعين له بالرحمة والمغفرة ولأهله وأسرته وأحبابه الصبر والسلوان.

النجمة شيرين، كتبت عبر حسابها على إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته"، كما نعاه الفنان آسر ياسين، قائلاً: "حبيبي يا أستاذ سمير، ربنا يرحمك ويتولاك بنوره، من أجمل الناس اللي قابلتهم في حياتي".



شيرين

كما حرصت أيضا الفنانة داليا البحيري، على وداع الفنان الكبير الراحل، ونشرت صورة معه عبر حسابها على انستجرام، قائلة: "مع السلامة يا سمسم، حزينة جدا اني ملحقتش أشوفك، ورحل الوسيم خُلقاً وخلقةً، رحل المثقف رحل المهذب الراقي المشرف الفنان، رحل الصديق الفنان والإعلامي الكبير سمير صبري، ويشاء الله عز وجل انه يرحل في نفس يوم الذكرى السنوية الأولي للفنان الكبير سمير غانم، ورحل السميران، ربنا يتغمدهم برحمته الواسعة يارب.. أسألكم الدعاء والفاتحة".



داليا البحيري

ونعته أيضا الفنانة الأردنية صبا مبارك، قائلة عبر حسابها على انستجرام: "خبر مؤلم مؤلم، لروحك الرحمة والسلام أستاذنا الكبير وأطيب وألطف إنسان عرفناه، سمير صبري اللي كان يسأل عن الجميع ويساعد كل محتاج وكان نسمة في حياة كل من عرفه وحبه".



صبا مبارك

كذلك نعته الفنانة والإعلامية منى عبد الغني، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنان الجميل سمير صبري في ذمة الله.. في جنات النعيم إن شاء الله وربنا يصبر كل أهله وأحبائه يارب".



منى عبد الغني

وتوفى الفنان الكبير سمير صبرى، اليوم الجمعة، داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر يناهز 86 عاما، وجارى إبلاغ أسرته، وجاءت وفاته بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.