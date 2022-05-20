شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى سناء يونس.. فنانة لعبت دور فوزية بدلاً منها فى "سك على بناتك" لمدة 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت الفنانة الكبيرة سناء يونس عن عالمنا فى مثل هذا اليوم عام 2006، تاركة رصيدًا كبيرًا من الأعمال الفنية خلال مشوارها، أكثر من 40 فيلمًا، أولها فيلم إشاعة حب، حيث ظهرت كإحدى صديقات سعاد حسنى، لتتوالى الأعمال بعدها، من بينها؛ فيلم "حمام الملاطيلي" عام 1973 و"جنون الشباب" عام 1980، و"إضراب الشحاتين" مع كرم مطاوع، وسمير صبري، ولبنى عبد العزيز، و"اوعى وشك" مع أحمد رزق، و"جواز بقرار جمهورى"، و"حرب إيطاليا"، مع الفنان أحمد السقا، وكان أبرز ما قدمته للمسرح "سك على بناتك" و"هالة حبيبتي".

ارتبط اسم سناء يونس باسم الفنان فؤاد المهندس لالتحاقها بفرقته، وخاصةً بعد أن قدمت معه العديد من الأعمال المسرحية الناجحة، وعلى رأسها مسرحية "سُك على بناتك" التى قدمت منها خلالها شخصية "فوزية" الشهيرة، وكانت محطة مهمة فى مشوارها الفنى ومازالت إفيهاتها أمام أستاذ الكوميديا فؤاد المهندس حاضرة إلى يومنا هذا .

خلال عرض المسرحية سافرت سناء يونس خارج مصر، لارتباطها بتصوير عمل تليفزيونى ليصبح مكان "فوزية" خاليًا، لتقود الصدفة الفنانة عائشة الكيلانى فى عامها الأول بالمعهد العالى للفنون المسرحية، لأول أدوارها من خلال مسرحية "سُك على بناتك" لتؤدى دور "لوزة" بدلا منها بترشيح من الفنان الراحل أحمد راتب أحد أبطال المسرحية.

وتقص الكيلانى كواليس أول لقاء مع الأستاذ فؤاد المهندس، حين سألها إذا كانت تجيد التمثيل، فأجابته بأنها طالبة فى المعهد، فقرر أن يتم تدريبها فى نفس اليوم استعدادا للعرض فى اليوم التالي.

وأكدت عائشة أن هذا العرض كان سببا فى تحولها من التراجيديا إلى الكوميديا، حيث كانت قد اشتهرت فى المعهد بتقديم مسرحيات تراجيدية.