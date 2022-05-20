شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد فى ذكرى وفاة سمير غانم: "أخف دم وكان دائما يقف مع الناس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏أحيا الفنان حسن الرداد، الذكرى السنوية الأولى لوفاة حماه النجم الكبير سمير غانم، الذى رحل عن عالمنا يوم 20 مايو من العام الماضي، مشيرا إلى أنه كان دائما مساندا للناس وله الكثير من أعمال الخير بالإضافة إلى خفة دمه وطيبة قلبه.

وكتب الرداد، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "الذكرى السنوية الأولى لحبيبى أخف دم فى الدنيا وأطيب قلب، كان دائما واقف مع الناس وبيعمل خير كتير بينه وبين ربنا، ‏اللهم اغفر له وأرحمه وأدخله الجنة مع الأبرار.. أرجو الدعاء لله بالرحمة والمغفرة".





وتحل، اليوم الجمعة 20 مايو، الذكرى الأولى لوفاة نجم الكوميديا الفنان الكبير سمير غانم، إذ رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم عن عمر ناهز 84 عاماً، بعد تعرضه لوعكة صحية عانى فيها من خلل فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

تسبب خبر وفاة الفنان الكبير سمير غانم في حالة من الحزن الشديد داخل الوسط الفني وخارجه، لاسيما أنه يعد من أبرز الفنانين الذين قدموا الكوميديا في تاريخ السينما والدراما، كما أنه يمتلك شعبية كبيرة بين نجوم الفن الذين حرصوا على تقديم النعى والعزاء لابنته الفنانتين دنيا سمير غانم وايمى سمير غانم

ولد سمير غانم يوم 15 يناير 1937، وتخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها "طبيخ الملايكة" و"روميو وجوليت"، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.