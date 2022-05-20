شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى وأشرف عبد الباقى وتامر حبيب ينعون سمير صبرى بتذكر سيرته الطيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن على نعي الفنان القدير الراحل سمير صبري، الذي وافته المنية، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 86 عامًا بعد صراع مع المرض، منهم الفنان محمد صبحى، الذى قال عبر حسابها على فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحل الفنان والإعلامي والصديق سمير صبري، رحل بعد معاناة المرض وهو الذي خفف الآلام عن كثيرين حوله".



حساب محمد صبحى على فيس بوك

وأضاف محمد صبحى عن سمير صبرى: "كان يسارع لمساعدة زملائه وأى أحد محتاج العون بكل الطرق، كان إنسان قبل الفنان، وهو دائرة معارف موثقة لتاريخ الفن والفنانين، وداعًا سمير صبري، ولكن ستظل بسيرتك الطيبة، دعواتي لك بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته ولإسرته والاسرة الفنية والإعلامية ولشعب مصر، الصبر والسلوان".



حساب تامر حبيب على انستجرام

كما شارك الفنان تامر حبيب، صورة عبر حسابه على إنستجرام للفنان سمير صبرى، وعلق عليها: "ماظنش أن فيه فنان أو أي إنسان حضرتك عرفته أو ماعرفتوش وكان محتاجًا حد يقف جنبه وماكنتش حضرتك أول الموجودين، ماظنش أن فيه حد عرفك أو ماعرفكش وماحبكش وما انبهرش بيك، وماظنش إن فيه حد عمل عمل كويس سواء كنت تعرفه أو ماتعرفوش إلا ولقاك بتتصل بيه وبتهنيه وتباركله من قلبك، وماظنش إن فيه حد جالك وسلم عليك في أي وقت وأي مكان وسواء كنت تعرفه أو ماتعرفوش إلا وسابك وأنت سايب فيه أثر عذب وطيب ومريح، مع السلام ياللي كنت مخلي الدنيا حلوة وسكر".

بينما شارك الفنان أشرف عبد الباقى، صورة للفنان سمير صبرى عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها: "أول فيلم عملته كان مع الأستاذ سمير صبري جحيم تحت الماء ربنا يرحمه ويغفرله يارب".



حساب اشرف عبد الباقى

وتوفى الفنان الكبير سمير صبرى، اليوم الجمعة، داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر يناهز 86 عاما، وجارى إبلاغ أسرته، وجاءت وفاته بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.