شكرا لقرائتكم خبر عن قصة كوميدية وراء هروب سمير غانم من هدية عيد ميلاد دلال عبد العزيز بعد زواجهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى وفاة الفنان الكبير سمير غانم، اليوم الجمعة 20 مايو، والذى يعد من أهم نجوم الكوميدية بل ويعتبر أيقونة المسرح الكوميدى إذ كان يتمتع بأداء تمثيلى بسيط استطاع أن يحتل قلوب المشاهدين، وقدم الكثير من الشخصيات في مجال السينما التي حققت نجاحًا كبيرًا جعلته من أهم نجوم جيله، كما أن الفنان سمير غانم اشتهر بشخصية "فطوطة" التي قدمها كشخصية كرتونية كان يعرض كل عام في شهر رمضان.

حتى أن الكوميديا لم تخلو من حياته الحقيقية وعلاقته بزوجته حيث كان له الكثير من المواقف الكوميدية مع زوجته الفنانة دلال عبد العزيز، وفى لقائها فى برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، كشفت عن أول المواقف الكوميدية وأبرزها بعد أول عام من الزواج عندما حل عيد ميلاده الذى يسبقها بيومين فقط.

وقالت دلال عبد العزيز: "سمير غانم عيد ميلاده يوم 15 وأنا يوم 17 يناير الفرق يومين، فأول سنة زواج قلت أجيبله هدية واستنيت أنه يردها بعد يومين ولقيته مطنش فقلتله يا سمير النهاردة عيد ميلادى، فرد عليا وقالى شكلى وحش اوى انتى لسه جيبالى هدية واجى دلوقتى اردهالك فقلتله خلاص عندك حق شكلها مش حلو".

وتابعت دلال عبد العزيز: "فى السنة الللى بعدها قلت بقى انا مش هاديله هدية فى عيد ميلاده، عشان هو يجيبلى هدية، فتهرب برده من الهدية ولما سالته وقلتله النهاردة عيد ميلادى راح معاتبنى وقالى لو كنتى قمتى السبت كنتى لقيتى الحد، ومن وقتها لا هو بيجيبلى ولا انا بجيبله".



الفنانان سمير غانم ودلال عبد العزيز



دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم



الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز