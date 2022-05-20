شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا سمير صبرى.. رحيل الفنان الشامل بعد رحلة عطاء (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر يناهز 86 عاما، وجارى إبلاغ أسرته، وجاءت وفاته بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.



سمير صبرى

من مواليد 27 ديسمبر 1936

عمل فى بداياته مذيعاً في الإذاعة الإنجليزية ثم اتجه إلى التمثيل والغناء

من أشهر أعماله:

حكايتى مع الزمان

حضرة المتهم أبي

قضية رأي عام

فوازير احنا فين

برنامج هذا المساء

آخر ظهور له على الشاشة كان فى مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام

حصل الراحل مؤخرا على جائزة أفضل ممثل فى مسابقة الفيلم الروائى الطويل ضمن جوائز مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن دوره فى فيلم "2 طلعت حرب" للمخرج مجدى أحمد على