شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل سمير غانم الأولى .. نصيحة عادل إمام الذى لم ينفذها فى بداية حياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع الذكري الأزلى للرحيل الفنان القدير سمير غانم الذى توفى في الـ 20 من مايو العام الماضى، حيث استطاع أن يصل لقمة النجومية ويصنع لنفسه عالمه الخاص الذى آسر قلوب محبيه بموهبة خاصة جداً، وقدرات دوماً ما استطاع من خلالها الوصول لقلوب محبيه وجمهوره الذين يقدروا بالملايين.



سمير غانم

إذ تمكن سمير غانم من تحقيق المعادلة الصعبة ويصنع لنفسه منطقة لا ينافسه فيها أحد من النجوم فظل محافظاً على مسافة بينه وبين بقية النجوم ممن اظهروا له احتراماً شديداً، وأخرجوه من دائرة منافسته بسبب القالب الذى اشتهر به سواء في طريقة إلقاء الإفيه أو اللوك الذى ابتكره لنفسه.

وخلال التقريرالتالي نسلط الضوء على حكايته مع الزعيم عادل إمام، وتحديداً النصيحة الذى أخبره الأخير بها إلا أنه لم يستمع لها أو ينفذها، مثلما يظهر في السطور التالية.

وقال سمير غانم فى حوار سابق له إن عادل إمام يتمتع بدرجة عالية من الذكاء حتى في الاقتصاد، متذكرا أنه نصحه بتحويل أمواله إلى دولارات للحفاظ على قيمتها، مما يعكس العقلية الذكية الذى يفكر بها الزعيم، مؤكداً فى الوقت ذاته أنه لم يستمع لنصيحته.