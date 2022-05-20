شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد وشريهان وفيفى عبده ومحمد فؤاد ينعون سمير صبرى: كان شعلة إخلاص وإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن على نعي الفنان القدير الراحل سمير صبري، الذي وافته المنية، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 86 عامًا بعد صراع مع المرض، داعين له بالرحمة والمغفرة، متمنين لأهله وأسرته وأحبابه الصبر والسلوان.

من جانبها، كتبت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، عبر حسابها على إنستجرام: "ترحل الروح نعم وتسافر ولكن الحب يبقى، وأنت كنت الحب والوفاء وشعلة من الإخلاص والإنسانية وكتلة فنية تذوب في كل ما قدمته من أعمال فنيه لتبقى في وجدان كل محبيك".

وأضافت نبيلة: "سمير صبري الأخ والصديق والزميل الكبير تركتنا وسافرت إلى الله، فإلى رحمته تعالى وهو خير الراحمين، البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون".



نبيلة عبيد

أما النجمة شريهان، فنعت الفنان الراحل، عبر حسابها على تويتر، بكتابة: "بسم الله الرحمن الرحيم.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي". صدق الله العظيم"، مضيفة: "اللهم زده يقينا وحبا في لقائك، وأغفر له وارحمه وثبته عند السؤال.. إنا لله وإنا اليه راجعون سمير صبري".



شريهان

كما حرص الفنان فتحي عبد الوهاب، على نعي الفنان الراحل سمير صبري، قائلا عبر صفحته على فيس بوك: "ربنا يرحمك ويصبر حبايبك"، ونعته أيضا الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله الفنان القدير والأخ وصديق العمر سمير صبري، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبرنا ويصبر كل اللي بيحبوه، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".



فتحي عبد الوهاب

كما نعاه المطرب والفنان محمد فؤاد، قائلاً عبر حسابه على إنستجرام: "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.. ننعي ببالغ الحزن والأسي وفاة الفنان الكبير سمير صبري، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".



محمد فؤاد

وتوفى الفنان الكبير سمير صبرى، اليوم الجمعة، داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر يناهز 86 عاما، وجارى إبلاغ أسرته، وجاءت وفاته بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.