شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر وبشرى وهند صبري ينعين سمير صبرى: عمره ما ساب حد فى ضيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانات على نعي الفنان القدير الراحل سمير صبري، الذي وافته المنية، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض، منهن النجمة سوسن بدر، التى قالت عبر حسابها على إنستجرام: "البقاء لله في الفنان الخلوق سمير صبري".



سوسن بدر

كما كتبت النجمة بشرى، عبر حسابها على انستجرام، تعليقًا على صورتها مع الفنان الراحل: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. مش قادرة أصدق. مش قادرة أصدق، اللهم لا اعتراض.. يا حبيبى يا سمير يا أستاذى ويا صاحبى.. الله يرحمك ويحسن إليك ويسكنك فسيح جناته، يا من عملت خير لو عشنا أعمار فوق اعمارنا والله ما نقدر نوفيك حقك ولا نردلك عشر اللى عملته مع خلق الله كلهم يا حبيبى يا غالى".

وأضافت بشرى: "آخر مرة مكنتش عايزنى أمشي بس غصب عنى قلتلك لازم أسافر وعندى شغل ما ينفعش يتأجل، سامحنى أنى مش جنبك دلوقتى بس انت خلاص رايح للى أحن منى ومن الكل ورب العالمين استرد أمانته، هتوحشنى قوى قوى قوى، الله يرحمك ربنا بيحبك وحسن الخاتمة فى يوم جمعة وساعة مفترجة، أرجوكم ما تفوتوش الصلاة عليه ده عمره ما ساب حد فى ضيقة أو عمره ما فوت واجب، لا إله إلا الله".



بشرى

فيما أعربت النجمة التونسية هند صبري، عن حزنها لوفاة الفنان سمير صبري، قائلة عبر حسابها على انستجرام: "فقد الفن العربي والمصري فنانا متعدد المواهب جمع بين التمثيل والغناء والاستعراض وتقديم البرامج، استطاع بفضل إصراره وتطوره أن يظل وعلى مدار أكثر من 60 عاما نجما كبيرا.. رحم الله الفنان سمير صبري".



هند صبري

وتوفى الفنان الكبير سمير صبرى، اليوم الجمعة، داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر يناهز 86 عاما، وجارى إبلاغ أسرته، وجاءت وفاته بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.